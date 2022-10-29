Черепахи и червяги умеют разговаривать: научное доказательство

Ученые провели исследование и установили, что различные виды хоанатов умеют разговаривать.

Об этом сообщает IFL Science.

На протяжении длительного времени в научной среде царила версия, что у черепах, рыб и волнистых червяг (также известны как цецилии) отсутствует умение разговаривать. Из-за этого они были вынесены в отдельную группу, получившую название хоанаты.

Речь идёт о группе водных и полуводных животных, которые дышат, высовывая ноздри из воды, благодаря своему и росту. Ранее считалось, что вышеуказанные существа не умеют издавать звуки, но новое исследование может вынудить отказаться от этой гипотезы.

В рамках экспериментов они изучили десятки различных видов хоанатов и установили, что, как минимум 53 из них точно умеют разговаривать. Среди них есть почти все виды черепах, волнистых червягов и южноамериканской двоякодышащей рыбой.

В частности, черепахи могут не только издавать шум, но и характеризуются достаточно широким спектром вокализаций. Представители некоторых видов могут даже издавать более 15 различных звуков в разных ситуациях. Например, когда они проявляют родительскую заботу.

Эксперты записали всё звуки и объединили их с моделями реконструкции филогенетических признаков. С помощью этого они хотели найти одного общего предка, от которого шумящие позвоночные получили этот навык.

Исследование указано на наличие общего предка у этих видов, который жил примерно 407 миллионов лет назад. По мнению экспертов, их открытие показало, как важно изучать малоисследованные виды животных.

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