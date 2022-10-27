Ученые рассказали, как «морские единороги» адаптируются к изменениям климата

Ученые из Виндзорского университета (Канада) проанализировали данные со спутников о перемещении группы нарвалов, что позволило получить ценную информацию о том, как эти существа выживают в условиях глобального потепления.

Об этом сообщает The Guardian.

Нарвалы являются единственными представителями семейства нарваловых. Они имеют длинный спиралевидный бивень, благодаря которому известны также как «морские единороги».

Они живут в арктических водах Гренландии, Канады и *россии и считаются мигрирующим видом. Летом они обитают в прибрежных районах свободных от льда, а потом живут в более глубоких водах.

Исследователи решили проанализировать спутниковые данные о перемещении группы нарвалов из 40 особей в период с 1997 по 2018 год, чтобы выяснить, как эти млекопитающие перемещались по канадской Арктике и когда мигрировали со своих привычных угодий.

Далее они приняли во внимание локальные и региональные температурные изменения, образования льда и полученную в ходе наблюдений информацию. Оказалось, что нарвалам удалось адаптироваться к климатическим изменениям – каждые 10 лет они переносили свою миграцию на 10 дней. С 1997 года задержка их перемещений уже равняется 17 дням.

Ученый Кортни Шуерт указывает на прямую связь между задержкой миграции нарвалов и тенденций образования морского льда в этом регионе. По словам исследователей, после этого открытия они надеются, что другие виды тоже смогут адаптироваться к глобальному потеплению и выжить.

Однако, не обошлось без проблем. Так, есть версия, что отложенная миграция может привести к тому, нарвалы в конце концов окажутся в ледяной ловушке. Помимо этого, животные могут начать чаще встречаться с хищниками (например, косатками) и судами, получившими доступ к ранее замороженным маршрутам.

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