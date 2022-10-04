Черный шоколад: ученые раскрыли новые полезные свойства

Из всех любимых десертов темный шоколад обладает самыми важными для организма свойствами.

Американские ученые доказали, что черный шоколад очень полезен для людей с повышенным холестерином в крови, сообщает Journal of the American Heart Association.

По их рекомендациям, шоколад нужно употреблять пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца, поскольку он является прекрасной профилактикой инсультов.

Опубликованное исследование о свойствах темного шоколада показало интересные результаты. Всего в нем участвовали 48 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет. У всех пациентов был лишний вес и повышенный уровень холестерина в крови, поэтому они относились к группе риска во сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и ишемической болезни сердца.

Участники эксперимента целый месяц употребляли один их трех видов продуктов. Сначала это был миндаль, потом миндаль с темным шоколадом, потом то и другое. Наблюдая за результатами пациентов, ученые выяснили, что употребление черного шоколада вместе с миндалем дало лучший эффект, продемонстрировав существенное снижение уровня плохого холестерина.

Исследования полезных свойств черного шоколада будут продолжены, но уже сейчас ученые уверяют в его бесспорной пользе для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конечно, речь идет только о профилактике, а не о лечении. Терапия при сердечно-сосудистых заболеваниях нуждается в серьезных препаратах.

Черный шоколад также имеет ряд положительных свойств благодаря содержанию антиоксидантов и флаванолов, а также отлично влияет на обмен веществ и резистентность к инсулину. Но без рекомендации врача не стоит употреблять его в больших количествах.