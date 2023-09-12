Что будет с организмом, если отказаться на месяц от алкоголя - ответ ученых

Исследование показало, как это повлияет на ваше здоровье.

Отказ от алкоголя на месяц может иметь положительный эффект на организм. Это особенно важно для тех, кто злоупотребляет алкоголем, в отличие от тех, кто употребляет его в умеренных количествах.

Об этом сообщает "Healthline".

Один из главных эффектов отказа от алкоголя - восстановление поврежденной печени. Печень начинает функционировать нормально и расщепляет токсины, которые образуются в организме.

Кроме того, отказ от алкоголя может снизить риск сердечных заболеваний. Исследования показывают, что умеренное потребление алкоголя не приносит пользы для здоровья сердца, особенно для людей моложе 40 лет. Поэтому уменьшение потребления алкоголя и увеличение физической активности рекомендуются для поддержания здоровья сердца.

Алкоголь также связан с повышенным риском развития рака. Исследования показывают, что чем больше алкоголя употребляется регулярно, тем выше риск развития рака.

Отказ от алкоголя также может способствовать более быстрому снижению веса. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к набору лишнего веса, поэтому отказ от него может способствовать потере веса и снижению жира в области живота.

Употребление алкоголя может негативно сказываться на умственных способностях, особенно у молодых людей до 21 года, так как оно может влиять на память и развитие мозга.

Кроме того, исследования показывают, что употребление алкоголя перед сном может затруднять засыпание и ухудшать качество сна.

Исходя из этого, отказ от алкоголя на месяц может оказать положительное воздействие на организм, включая восстановление печени, снижение риска сердечных заболеваний и рака, снижение веса и улучшение умственных способностей и сна.

Ранее эксперты назвали фрукт, который спасет вашу печень от действия алкоголя.