Что будет с телом, если ежедневно надевать одну и ту же пижаму - ответ медиков

Ученые рассказали, опасно ли это для здоровья.

Наблюдается меньше грязи или пятен на пижамах по сравнению с повседневной одеждой или одеждой, которую мы носим во время физических нагрузок. Однако, несмотря на то, что ношение пижамы не является вредным, есть несколько неприятных факторов, о которых следует помнить.

Об этом пишет "Live Strong".

Доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог Дженнифер Гордон из Техаса подчеркивает, что одежда, прилегающая к телу, со временем может накапливать загрязнения, которые негативно влияют на кожу.

Если вы редко стираете свою пижаму, на вашей коже может появиться прыщи или раздражение кожи.

Пижама начинает поглощать пот и отмершие клетки кожи, которые выделяются во время сна. Это может привести к засорению сальных желез и, в итоге, к появлению сыпи и прыщей.

Согласно дерматологам, дрожжи и бактерии, которые обитают на вашей коже, могут также накапливаться на пижаме. В сочетании с потом эти бактерии могут вызывать неприятный запах.

Частота стирки пижамы не имеет официальных рекомендаций, поэтому руководствуйтесь своим личным комфортом. Дженнифер Гордон рекомендует менять пижаму каждые 3-4 дня. Если вы испытываете сильное потоотделение во сне и носите пижаму без нижнего белья, то ее следует стирать каждые два дня.