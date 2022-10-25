Что было бы с людьми, будь у них хвост: ответ ученых

Есть как позитивные стороны, так и негативные. Однако, каких больше?

Специалисты из Германии и США рассказали, как на жизнь человека могло бы повлиять наличие у него хвоста.

Об этом сообщает Live Science.

Известно, что порой рождаются дети с различными дефектами, среди которых есть рудиментарный псевдохвост. Подобные отростки преимущественно имеют мышцы, соединительную ткань и кровеносные сосуды, но они лишены костей или хрящей. Эта часть тела лишь мешает, а потому её удаляют после рождения.

У человекообразных приматов, предков homo sapiens, были отростки небольшого размера, сравнимые с хвостами. Однако, около 25 миллионов лет назад в ходе эволюции хвосты исчезли.

Питер Каппелер из Геттингенского университета (Германия), рассказал, что ближайшие родственники человека, бабуины и макаки, преимущественно пользуются хвостом, чтобы поддерживать равновесие. То есть, он не является такой дополнительной конечностью, как рука или нога.

Однако, из-за этого хвост не становится потенциально бесполезным для людей. Например, наличие длинного пушистого хвоста могло бы помочь нам согреться, словно шарфом. Если бы люди впадали в длительную зимнюю спячку, то с помощью хвоста можно было бы хранить жир.

Джонатан Маркс из Университета штата Северная Каролина (США) считает, что люди могли бы увеличить силу ходьбы или бега с помощью крепкого мускулистого хвоста, как кенгуру, либо же использовать его как руль при движении, как тираннозавры.

«Но такие хвосты полностью бы изменили то, как мы передвигаемся по поверхности. Например, людям пришлось бы сильно наклоняться при ходьбе или беге. То есть наша грудь была бы параллельна земле. При этом бедра пришлось бы сильно выпячивать назад. Также возможно человеку пришлось бы не ходить или бегать, а постоянно прыгать, ведь огромный хвост просто бы тянулся по земле и мешал движению», – добавил он.

Помимо этого, наличие хвоста было бы связано с проблемой непреднамеренных повреждений, которых трудно избежать, особенно будь у нас длинный хвост. Если же речь идет о коротком хвосте, то с ним было бы неудобно сидеть. По мнению Маркса, наличие хвоста было бы сопряжено в основном с негативными факторами, а не позитивными.

Также «Курсор» сообщал о том, какой орган человека является долгожителем.