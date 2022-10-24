Сто лет службы: какой орган человека является долгожителем

Американские исследователи доказали, что один из человеческих органов способен функционировать сто лет и больше. Как это возможно?

Ученые выяснили, какой самый надежный орган человека, который может продолжать выполнять свою работу более ста лет.

Исследователи из Техасского университета и TransMedics из Массачусетса проводили эксперименты по изучению печени и пришли к интересным выводам, которые представили на Научном форуме Американского колледжа хирургов 2022 года.

Оказалось, что общая продолжительность жизни печени в организме донора и реципиента может превышать сотню лет. То есть орган, который обретает вторую жизнь после пересадки — проходит несколько жизненных циклов.

Ученые проанализировали 253 тысячи случаев трансплантации в период с 1990 по 2022 год. Они сопоставили 25 донорских органов с возрастом исходного донора и временем жизни после трансплантации. Он составил не менее 100 лет, а чаще больше.

Эксперименты и наблюдения врачей подтвердили, что у доноров таких органов были более низкие уровни повреждения печени, реже встречается диабет и разные инфекции, хотя пациенты были значительно старше среднего возраста донора (84,7 против 38,5 лет).

Что касается реципиентов, то к моменту трансплантации они имели значительно более низкие стадии заболевания печени. Частота отторжения через 12 месяцев существенно не отличалась между реципиентами «столетних» органов и средних, но выживаемость органов и пациентов была выше средней.

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