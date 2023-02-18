Что делать, если долго не можете уснуть: специалисты раскрыли простой секрет

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с проблемой бессонницы. Специалисты говорят, что быстро справиться с этой проблемой поможет простой трюк с дыханием.

Если бессонница не является хронической, попытаться справится с ней можно с помощью дыхательной методике. Благодаря ей большинству удается уснуть уже в первые минуты.

Об этом пишет real simple.

Технику дыхания известную как 4 – 7 – 8 разработал доктор медицинских наук, профессор медицины и здравоохранения Эндрю Уэйл. Впоследствии он стал основателем и директором Центра интегративной медицины, а его методики помогли вернуться к полноценной активной жизни десяткам тысяч пациентов.

Свою методику врач разработал на основе давней йогической традиции. Это практика сознательного контроля дыхания. Техники преднамеренного дыхания, такие как медленное, глубокое дыхание, дыхание животом и дыхание одной ноздрей помогают успокоить организм, снять стресс, наладить работу органов и сердцебиение и многое другое. Некоторые такие практики довольно сложны и требуют длительных тренировок. А вот методика избавления от бессонницы крайне проста и доступна всем.

Выполнять дыхательный метод 4 – 7 – 8 в любом месте и в любое время. Например, когда лежите в постели, пытаясь заснуть или же после напряженного разговора, чтобы снять стресс. Во втором случае достаточно будет всего нескольких повторов.

Итак, сначала вдохните через нос, посчитав до четырех. Далее задержите дыхание, посчитав до семи. После этого выдохните через сжатые губы, посчитав до восьми. Начинайте с легких, а не сильных вдохов. Если вы чувствуете легкое головокружение, попытайтесь слегка ускорить отсчет.

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