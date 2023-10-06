Что изменить в доме, чтобы создать уют - четыре лайфхака

Всего несколько новых привычек помогут вам организовать свое жилье как можно лучше.

Бывает, что беспорядок в доме кажется непреодолимой проблемой. Однако его решение гораздо проще, чем кажется. Эксперт по организации дома Морган Нолл делилась полезными советами о том, как справиться с этой задачей.

Об этом сообщает "Real Simple".

Избавьтесь от ненужных вещей. Часто мы храним в доме множество вещей, которые на самом деле нам не нужны. Просмотрите свои ящики, шкафы и другие места хранения и отсортируйте все, чем вы не пользовались в последние полгода. Избавление от ненужных предметов поможет освободить пространство в вашем доме.

Используйте вертикальное пространство. Если у вас кажется, что места в доме недостаточно, задумайтесь о том, чтобы использовать доступное вертикальное пространство. Прицепите крючки на стену шкафа, двери или стены для дополнительного хранения. Добавление полок также поможет максимально использовать пространство.

Используйте контейнеры и корзины. Если у вас есть много мелких предметов, положите их в контейнеры или корзины, чтобы сохранить порядок. Также убедитесь, что электроника, зарядные устройства и провода спрятаны в одном месте.

Создайте график уборки. Регулярная уборка помогает поддерживать чистоту и порядок в доме. Поставьте себе график ежедневной или еженедельной уборки. Разбейте большие задачи на маленькие: убирайте по одной комнате каждый день, это сэкономит время и поможет создать чистый и ухоженный дом.

Ранее эксперты рассказали, как поддержать порядок в своей комнате - 3 простых метода. Поддерживать порядок в шкафах и ящиках будет гораздо легче, если вы узнаете несколько простых секретов.