Как поддержать порядок в своей комнате - 3 простых метода

Поддерживать порядок в шкафах и ящиках будет гораздо легче, если вы узнаете несколько простых секретов.

Если вы хотите, чтобы ваша спальня всегда выглядела аккуратной с минимальными усилиями, начните с понимания ее основной цели и избавьтесь от лишних вещей. Керри Ипма, организатор и основатель Clutter Keeper, предоставила рекомендации по организации спальни.

Об этом говорится в статье "Real Simple".

Отсортируйте свои вещи. Простое правило: чем меньше вещей, тем проще убирать и организовывать пространство. Начните с избавления от вещей, которые вам не нужны или вы не используете. Важно видеть все вместе, чтобы прозреть скрытые избытки, например, 20 пар джинсов. Это поможет вам приступить к редактированию и решению, что оставить, выкинуть или подарить.

Пересмотрите способ хранения. Пересмотрите, где вы храните свои вещи. Возможно, привычный метод не является наилучшим. Попробуйте новые подходы, чтобы максимально эффективно использовать пространство.

Выполните глубокую уборку. Прежде чем поддерживать порядок, проведите тщательную уборку спальни. После того как вы избавились от ненужных вещей, поддержание чистоты станет намного проще.

Используйте контейнеры. Контейнеры - отличный способ организовать пространство в шкафах и на поверхностях. Они помогут избежать беспорядка и более эффективно использовать пространство. Если у вас накапливается много мелочей, используйте небольшие контейнеры для хранения бумаг, ручек и других предметов.

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