Что нужно есть будущим мамам, чтобы ребенок был счастлив

Благодаря современным технологиям и возможностям получить качественное трехмерное изображение плода внутри матери, ученые смогли выяснить, что любят и что ненавидят малыши.

Отчаянная нелюбовь детей к зеленым овощам и любовь к моркови зарождаются еще в лоне матери, сообщает news-xl.

Британские ученые из Даремского университета проводили исследование при участии 100 будущих мам. Они определили, что плод улыбается и демонстрирует радость, когда мама ест морковь, и плачет, если мама ест капусту. Выводы ученых помогают проанализировать будущие предпочтения человека, а также понять механизм развития вкусовых рецепторов.

После таких результатов стало понятно, что беременные женщины могут повлиять на вкусовые предпочтения детей, сформировав здоровые привычки в еде. Вкус еды ощущается плодом, когда он вдыхает и проглатывает амниотическую жидкость, в которой проходят его первые месяцы.

Ученые фиксировали реакцию малышей сразу после съедания мамой капсулы со вкусом моркови и капусты. По словам руководившей исследованием Бейзы Устун, дети ощущали вкус еды, в ходе экспериментов записывались реакции на разные продукты. Она уверена, что еще до рождения ребенка можно помочь родителям сформировать вкусы и предпочтения в еде.

Соавтор исследования, профессор Джеки Блиссет из Астонского университета в Бирмингеме, опубликовала фото плода и изменения выражения лица после употребления определенного продукта. Она заявила, что следующим направлением изучения станет выяснение отрицательных реакций на ароматы.

