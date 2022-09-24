Что нужно есть будущим мамам, чтобы ребенок был счастлив

Поскольку вкус еды ощущается плодом еще в утробе матери, то будущие мамы могут приучать ребенка к полезной еде и здоровым привычкам еще до рождения.

Благодаря современным технологиям и возможностям получить качественное трехмерное изображение плода внутри матери, ученые смогли выяснить, что любят и что ненавидят малыши.

Отчаянная нелюбовь детей к зеленым овощам и любовь к моркови зарождаются еще в лоне матери, сообщает news-xl.

Британские ученые из Даремского университета проводили исследование при участии 100 будущих мам. Они определили, что плод улыбается и демонстрирует радость, когда мама ест морковь, и плачет, если мама ест капусту. Выводы ученых помогают проанализировать будущие предпочтения человека, а также понять механизм развития вкусовых рецепторов.

После таких результатов стало понятно, что беременные женщины могут повлиять на вкусовые предпочтения детей, сформировав здоровые привычки в еде. Вкус еды ощущается плодом, когда он вдыхает и проглатывает амниотическую жидкость, в которой проходят его первые месяцы.

Ученые фиксировали реакцию малышей сразу после съедания мамой капсулы со вкусом моркови и капусты. По словам руководившей исследованием Бейзы Устун, дети ощущали вкус еды, в ходе экспериментов записывались реакции на разные продукты. Она уверена, что еще до рождения ребенка можно помочь родителям сформировать вкусы и предпочтения в еде.

Соавтор исследования, профессор Джеки Блиссет из Астонского университета в Бирмингеме, опубликовала фото плода и изменения выражения лица после употребления определенного продукта. Она заявила, что следующим направлением изучения станет выяснение отрицательных реакций на ароматы.

| Babies react to taste and smell in the womb – new research The research team, which also included scientists from @AstonUniversity, scanned mothers to see fetal facial reactions to the kale and carrot flavours https://t.co/6ret56jW0d#TeamAston pic.twitter.com/jALB7md4Je — Aston University PR (@AstonPress) September 22, 2022

Ранее Курсор писал, что израильские ученые установили, как качество сна во время беременности влияет на массу ребенка.

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