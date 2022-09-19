Как курение влияет на здоровье будущих внуков курильщика: исследование

Международная группа ученых установила, что курение несет вред не только курильщику, но также его детям и внукам. Опасные последствия связаны с астмой и другими проблемами.

Давно известно, что курение не бывает полезным как для самого курильщика, так и для окружающих его людей. Однако, знали ли вы, что табак воздействует даже на не родившихся потомков?

Об этом сообщает The Guardian.

Специалисты из Шри Ланки, Великобритании и Австралии изучили более 1,5 тысяч пар отцов и сыновей из Австралии. Они проанализировали то, как табачный дым влияет на детей курильщиков, и неожиданно обнаружили, что это также вредно для внуков человека, употребляющего табак.

Согласно результатам исследования, более половины детей, чьи отцы в детстве были пассивным курильщиками, были подвержены развитию неаллергической астмы. Если же отец был жертвой пассивного курения в детстве и, будучи взрослым, сам начинал курить – риск болезни легких увеличивался в 1,5 раза.

Наиболее критический возраст, когда воздействие дыма табака может навредить еще не родившимся детям – 15 лет. Из-за курения организм мужчины сталкивается с эпигенетическими изменениями, когда, вне зависимости от генетики, у человека не меняется ДНК.

Предполагается, что табачный дым влияет на зародышевые клетки, производящие сперму. Эти клетки у мальчиков развиваются до полового созревания, из-за чего более уязвимыми в этот период жизни.

Таким образом, ученые установили, что курение влияет на здоровье не только живущих, но еще не родившихся людей. Эксперты надеются, что это исследование поможет бороться с курением по всей планете и в очередной раз подчеркнет его вред. Также они рекомендуют мужчинам избегать активного и пассивного курения, чтобы сохранить здоровье своих детей и внуков.

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