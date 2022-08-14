Что произойдет, если человек вдохнет марсианский воздух

Эксперты рассказали, из чего состоит воздух на Марсе и что произойдет, если человек снимет скафандр и вдохнет его.

Разговоры о колонизации Марса уже не выглядят чем-то фантастическим, ведь на Красной планете собираются построить целый город. Но условия там далеки от идеальных, в частности, проблема состоит в отсутствии кислорода. Что будет, если астронавт снимет скафандр и вдохнет марсианский воздух?

На это постарался ответить «24 канал».

Согласно данным, атмосфера Марса достаточно тонкая, ее объем составляет всего 1% земной. Точнее говоря, воздух на Красной планете на 99% меньше, чем на нашей. Его гравитация недостаточно сильна, чтобы удержать атмосферные газы от выхода в космос. И наиболее распространенным газом в марсианском воздухе является углекислый (96% воздуха). В высоких концентрациях для людей он несет большую опасность.

Из этого следует, что если астронавт снимет свой скафандр и вдохнет этот воздух, то мгновенно умрет. Сначала он будет задыхаться, а из-за низкого атмосферного давления кровь сразу закипит и оба эти процесса начнут происходить практически мгновенно.

Ученые говорят, что Марс является экстремальной планетой для жизни человека, и для других видов, которым необходим кислород. А еще на Красной планете отсутствует жидка вода и ночью температура падает до -73 градусов по Цельсию.

«Курсор» писал ранее, что австралийские исследователи из Технологического университета Суинберна разработали технологический процесс получения железа с Марса.