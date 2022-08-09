Ученые придумали, как добывать железо на Марсе

Технология основана исключительно на местных материалах и не требует доставки грузов с Земли. К такому решению ученые пришли благодаря экспериментам, проведенным на марсоходе Perseverance.

Австралийские исследователи из Технологического университета Суинберна разработали технологический процесс получения железа с Марса. Они предлагают использовать концентрированный солнечный свет в качестве источника энергии и производить железо из реголита путем карботермического восстановления.

Эксперименты, проведенные на марсоходе Perseverance, показали, что кислород на красной планете можно получать путем электролиза углекислого газа (CO2). В результате этого процесса в качестве побочного продукта выделяется большое количество монооксида углерода (CO). Исследователи предлагают объединить установку по извлечению кислорода с производством железа, чтобы использовать побочные продукты.

В своих расчетах ученые показали, что горячий газ от электролиза углекислого газа будет богат СО (91%). Это можно использовать для предварительного нагрева реголита. Кроме того, при конденсации монооксида можно было получить чистый углерод.

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