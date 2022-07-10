Что произойдет, если Земля внезапно прекратит вращаться

Ученые из Кильского университета в Англии предположили, может ли Земля прекратить вращаться вокруг своей оси и что тогда произойдет с человечеством.

Наша планета вращается против часовой стрелки и выполняет полный оборот вокруг оси — за 23 часа 56 минут и 4,09 секунды. Но что случится, если она вдруг остановится? На это постарались ответить ученые из Кильского университета в Англии.

Об этом сообщает издание Space.

Исследователи отметили, что человечеству не стоит сейчас опасаться того, что Земля резко прекратит свое вращение. Намерено остановиться планета не может, но вероятность того, что она столкнется с огромным космическим объектом, который нарушит ее вращение, есть. Однако, даже в том случае, если Земля остановится, то ни человечество, ни природа не взлетят в космос и не испарятся.

Ученые говорят, что на планете многое изменится, особенно климатические условия. Земля не прекратит вращаться вокруг Солнца, а это значит, что день и ночь будут длиться по 6 месяцев. В результате таких изменений днем наша планета будет очень сильно нагреваться, а ночью сильно охладевать. Это будет иметь разрушительные последствия для растений, животных, да и человечества.

Еще исследователи отметили, что без вращения, благодаря наличию силы тяжести Земля превратится в сферу идеальной формы. Но эти изменения негативно повлияют на планету, поскольку воды мирового океана будут перераспределяться, а значит многим регионам грозит серьезное наводнение. В итоге океан поглоти большую часть территории.

«Курсор» писал ранее, что какой будет Земля через 250 миллионов лет.