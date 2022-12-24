Дельфины также подвержены болезни Альцгеймера — ученые

По мнению шотландских исследователей, дельфины, выбрасывающиеся на берег, испытывают проблемы с нервной системой и работой головного мозга.

Шотландские ученые исследовали загадочное поведение китообразных, «совершающих самоубийство», выбрасываясь на берег.

Об этом пишет издание European Journal of Neuroscience.

Отмечается, что болезнь Альцгеймера развивается у пожилых людей. Причина – аномальные накопления амилоидного и тау-белков, вызывающие разрушение нервных клеток и связей между ними, приводя к тяжелой деградации когнитивных функций.

Зоологи считают, что такие же процессы могут происходить и у животных. Так, характерные для болезни Альцгеймера амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки обнаружили в мозгу дельфинов.

Авторы статьи отмечают, что у четырех дельфинов, принадлежащих к трем разным видам, выявили все патологические признаки болезни Альцгеймера.

Раньше самым популярным объяснением самоубийственного поведения дельфинов было шумовое загрязнение океана морскими судами и сонарами, которое сбивает с толку, а нередко травмирует чувствительные органы эхолокации этих животных.

Но теперь есть новая гипотеза – возможно, у таких особей, которые, как правило, выступают лидерами своих групп, развивается старческая нейродегенерация. Конкретно связанная с ней утрата ориентации приводит всю группу к смерти.

Как сообщал Курсор, ученые из Школы морских и атмосферных наук имени Розенстила при университете Майами обнаружили новый подвид дельфинов, который обитает только в восточной тропической части Тихого океана.

Этот подвид предпочитает глубокие прибрежные воды между южной частью Калифорнии и Галапагосскими островами.

Курсор писал ранее, что дельфины выстраиваются в очередь, чтобы лечить кожные заболевания в «клиниках» коралловых рифов, что, по словам исследователей, эквивалентно поведению людей, принимающих душ после того, как встаю с постели.