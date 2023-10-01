Дерматолог назвал два продукта, которые быстро и ощутимо улучшат состояние кожи

Правильное питание поможет улучшить ваш внешний вид, а эти два продукта - подтянут кожу и избавят от мелких морщинок.

Дерматолог Лилиана Рамирес Гарсиа поделилась секретами идеальной кожи. Для того, чтобы улучшить ее вид, эксперт рекомендует ввести в свой рацион продукты, стимулирующие продукцию коллагена и эластина в организме. Они отвечают за подтянутую кожу без морщин и служат надежными защитниками костей и сердца.

Об этом She finds

Бананы способствуют омоложению кожи и придают ей здоровое сияние. Бананы богаты калием, который улучшает кровоток в коже. Они также являются источником антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами, ответственными за признаки старения кожи. Кроме того, бананы содержат марганец, который способствует образованию коллагена и может помочь уменьшить морщины и подтянуть кожу.

Нут богат белком, витаминами С и А, а также цинком, которые способствуют производству коллагена. Присутствующие в нуте пролин и цинк поддерживают структуру коллагена и замедляют его разрушение. Кроме того, нут обогащен калием, клетчаткой, магнием и кальцием, что способствует здоровью сердца, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и остеопороз.

Дерматолог советует включить эти продукты в рацион для поддержания молодой кожи и общего здоровья. Бананы можно употреблять в виде смузи, что поможет улучшить метаболизм и повысить настроение.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.

Еще мы писали, что инструктор по фитнесу Джо Джонсон пролил свет на потенциал белого картофеля в процессе похудения. Оказывается, что этот универсальный корнеплод может стать «секретным оружием» в вашем путешествии по избавлению от лишнего веса.