Диетолог рассказал, почему нельзя пропускать обед и из чего он должен состоять

Эксперт считает, что именно обед должен быть самым плотным приемом пищи за день и рекомендует никогда его не пропускать.

Известный украинский диетолог Светлана Фус настаивает на том, что обед должен быть самым плотным приемом пищи и призывает всех находить для него хотя бы 30-40 минут, как бы вы не были заняты. От обеда зависит ваше самочувствие продуктивность второй половины дня, скорость обменных процессов в организме и многое другое.

Об этом она рассказала в Instagram.

Диетолог говорит, что для того, чтобы питание было оптимально распределено в течение дня и вас не мучил ни голод, ни переедание, 35-40% от всего съеденного должен составлять обед. Она отмечает, что в течение дня наш организм тратит много энергии, которую необходимо восполнять, а потому обед обязательно должен включать в себя все необходимые организму элементы.

Эксперты отмечает, что именно в обеденное время все необходимые организму компоненты усваиваются лучше всего. При этом она предупреждает, что важно следить за калорийностью блюд. Оптимально, если каши или крупы будут дополнять рыба, мясо и морепродукты. Белок обязательно должен быть на столе, говорит она. Кроме того, такой обед стоит дополнить овощами, зеленью А вот фрукты лучше оставить на перекус и съесть через полтора-два часа после обеда.

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