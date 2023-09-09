Диетологи назвали главные правила здорового ужина, которых стоит придерживаться всем

Отказываться от ужина и ложиться спать голодным - плохая идея. Куда полезнее и для здоровья, и для фигуры, ужинать вовремя и правильными продуктами.

Чтобы поддерживать всегда хорошую форму, крепко спать и на утро чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, важно правильно и своевременно ужинать, выбирая при этом полезные и питательные продукты.

Об этом рассказала в Instagram нутрициолог-диетолог Анна Гоголева.

Эксперт призывает не отказываться от вечернего приема пищи. При этом важно исключить из вечернего рациона все ненатуральные, слишком жирные, тяжелые и слишком соленые продукты. Чтобы ужин пошел на пользу, важно придерживаться нескольких важных правил.

Ужинайте своевременно. Не стоит откладывать ужин на позднее время, старайтесь есть не позднее, чем за три, а лучше за четыре часа до сна. Помните, что поздний и тяжелый ужин приводит к нехватке жиросжигающих гормонов, сбивает работу ЖКТ, а также делает уставшими и лишает сил на следующий день.

Сочетайте продукты правильно, - советует эксперт, отмечая, что полезный ужин может содержать следующие сочетания: белок+ клетчатка + растительные жиры. При проблемах с пищеварением или при необходимости сбросить вес, на ужин рекомендуется выбирать легкий белок - рыбу, морепродукты или бобовые. Также стоит добавить к ужину клетчатку,чтобы ускорить процесс пищеварения и очищения организма от токсинов.

Исключите продукты, имеющие высокий инсулиновый индекс. Сюда входят сладкие фрукты и овощи, сладкие йогурты и творожки, некоторые каши и корнеплоды.

Меньше соли, больше специй. Это поможет вам лучше спать, а утром просыпаться без отеков.

Суперфуды для усиления метаболизма стоит включить в вечерний рацион, особенно, если вы склонны к набору лишнего веса. Это, прежде всего, артишок, листовая зелень, сельдерей, лимон, ягоды, расторопшу, семена льна, водоросли, растительные масла холодного отжима.

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