Диетологи назвали овощи, которые нужно есть ежедневно для защиты от болезней

Американские диетологи составили список наиболее полезных овощей, которые стоит употреблять ежедневно для продления жизни, защиты от болезней и активности. Чтобы их польза была максимальной, нужно употреблять три порции этих плодов в день - можно в любой комбинации, чередуя, важно, чтобы каждая порция составляла порядка 400 грамм.
Об этом пишет 7 Med News.
Одним из самых полезных плодов ученые считают морковь. Она богата витаминами С, РР, Е, группы В, бета-каротином, магнием и цинком. Калий в ее составе нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости, хлор поддерживает водный баланс в организме.
В ежедневный рацион обязательно стоит добавлять помидоры. Этот плод содержит много активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия. К слову, ликопин в отличии от других антиоксидантов, не разрушается при термической обработке, поэтому помидоры полезны в любом виде.
Также в рационе должна присутствовать капуста брокколи. В ней содержится много калия и кальция, которые необходимы для здоровья сердца и костей. А антиоксиданты, которые в ней содержатся, могут бороться не только с токсинами, но и с последствиями радиации.
Продлить молодость и укрепить здоровье помогут баклажаны, свекла и болгарский перец. Эти плоды очищают организм от излишков холестерина, а также содержат в себе много витамина С, антиоксиданты и минералы, которые помогают организму дольше поддерживать молодость клеток.
Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.