Диетологи назвали овощи, которые нужно есть ежедневно для защиты от болезней

Человеку необходимо употреблять не менее трех порций овощей, чтобы поддерживать свое здоровье. Медики назвали самые полезные из них, которые стоит ...

Американские диетологи составили список наиболее полезных овощей, которые стоит употреблять ежедневно для продления жизни, защиты от болезней и активности. Чтобы их польза была максимальной, нужно употреблять три порции этих плодов в день - можно в любой комбинации, чередуя, важно, чтобы каждая порция составляла порядка 400 грамм.

Об этом пишет 7 Med News.

Одним из самых полезных плодов ученые считают морковь. Она богата витаминами С, РР, Е, группы В, бета-каротином, магнием и цинком. Калий в ее составе нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости, хлор поддерживает водный баланс в организме.

В ежедневный рацион обязательно стоит добавлять помидоры. Этот плод содержит много активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия. К слову, ликопин в отличии от других антиоксидантов, не разрушается при термической обработке, поэтому помидоры полезны в любом виде.

Также в рационе должна присутствовать капуста брокколи. В ней содержится много калия и кальция, которые необходимы для здоровья сердца и костей. А антиоксиданты, которые в ней содержатся, могут бороться не только с токсинами, но и с последствиями радиации.

Продлить молодость и укрепить здоровье помогут баклажаны, свекла и болгарский перец. Эти плоды очищают организм от излишков холестерина, а также содержат в себе много витамина С, антиоксиданты и минералы, которые помогают организму дольше поддерживать молодость клеток.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.