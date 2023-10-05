Диетологи раскрыли секрет идеального завтрака, который поможет бороться со стрессами

После пробуждения эксперты рекомендуют включить авокадо в свой завтрак. Также полезным утренним продуктом является яйцо, в то время как кофе лучше исключить из рациона.

Они отметили, что авокадо помогает удержать чувство голода на длительное время, а яйцо содержит микроэлементы, способствующие снижению тревожности. Кроме того, белок в них помогает стабилизировать уровень сахара в крови, а желтки содержат холин и цинк, способствующие снижению тревожности.

По мнению медицинских специалистов, идеальным завтраком будет запеченная половинка авокадо с яйцом, или можно приготовить бутерброд с этими продуктами.

Кроме того, эксперты назвали другие продукты, подходящие для "антистрессового" завтрака, включая овсяную кашу и ягоды. Диетолог Майя Феллер отмечает, что овсянка обогащает организм кальцием, железом, магнием, калием и витамином B5, а также обеспечивает долгое чувство сытости и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

Чтобы разнообразить свой рацион, диетологи рекомендуют добавить к завтраку фильтрованный или греческий йогурт. Этот продукт способствует снижению симптомов тревожности, подобно лососю и другим жирным видам рыбы, богатым полиненасыщенными жирными кислотами.

По словам специалистов, сбалансированный завтрак может способствовать снижению стресса утром. Важно включить в блюда питательные элементы, такие как витамин В, цинк, магний и Омега-3". В то же время, специалисты по диетологии подчеркивают, что для снижения тревожности стоит избегать кофеина, поскольку он может вызвать ускоренное сердцебиение и усилить ощущение беспокойства.

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