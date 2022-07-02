Дни силы в июле 2022: когда можно получить желаемое и круто изменить свою жизнь

Дни силы — это самые благоприятные дни, в которые энергетически потоки настроены на позитивный лад. Пришло время узнать о том, какие события спровоцируют повышение удачи в дни силы июля, которых, к слову, будет аж шесть штук.

В описанные далее дни будет гораздо проще снимать энергетические блоки, формировать правильное и позитивное мышление, привлекать удачу, становиться лучше. Следуйте простым рекомендациям экспертов, чтобы сделать счастье реальным.

Об этом пишет Слова и фразы.

7 июля — день зеркальной даты

07.07 — очень сильная зеркальная дата. Нашим миром в этот день будет править число 7, которое привлечет много удачи. Это день общения, работы, дел, развлечений. Каждый получит то, чего хочет, если только его желания не связаны с чем-то плохим. Если в прошлом вы совершили какие-то ошибки, Семерка поможет вам их исправить. Многие приятные вещи будут происходить сами по себе. В этот день полезно совершать добрые поступки. Это поможет вам очистить карму.

18 июля — переход Венеры в Рака и противостояние Меркурия с Плутоном

Этот день делит первое место с 7 июля по уровню силы благоприятной энергетики. Самым мощным днем силы его делают сразу два хороших астрологических события: переход Венеры в Знак Рака и оппозиция Меркурия с Плутоном.

Переход Венеры в Знак Рака — это тот самый день, когда можно смело посвящать все свое свободное время общению, семье, укреплению любви и ее поискам. Этим днем начинается период, идеально подходящий для романтики и любовных признаний. Сам день перехода можно назвать временем озарений и обретения веры в себя. Многие из нас станут лучше, осознают свою силу и найдут свое предназначение.

Наконец-таки, начинается время, когда бесконечные соединения планет разбавятся противостояниями. Противостояние (или оппозиция) — это аспект двух объектов, при котором они расположены по обе стороны от Земли. По этой причине их сила максимально уравновешена. Они дарят нам только лучшее. Противостояние Меркурия и Плутона — это очень важное событие две самые дальние планеты образуют тонкую энергетическую связь. Эти позитивные потоки будут проходить прямо через нашу планету и через нас с вами. Это будет наилучший день для совместной работы, флирта. Это событие идеально дополнит переход Венеры, что сделает данный день лучшим для взаимодействия с окружающими вас людьми.

19 июля — переход Меркурия в Знак Льва

19 числа Меркурий совершит свой переход в Знак Льва. Это будет второй транзит планеты за этот месяц, но в этот раз он окажется позитивным. Согласно мнению астрологов, 19 июля можно будет тратить много денег на развлечения и на подарки для самих себя. Это день силы, в который у нас есть возможность получить то, чего мы так давно хотели. Меркурий постарается дать нам удачу в работе и бизнесе.

20 июля — Солнце в противостоянии с Плутоном

Солнце и Плутон 20 числа окажутся в такой взаимовыгодной позиции, поэтому день будет наполнен аурой добра. Не исключено, что в этот день жизнь многих людей изменится в лучшую сторону. Может произойти что-то очень важное и интересное. Это будет второй противостояние месяца, которое благоприятно отразится на всех сферах нашей жизни.

26 июля — квадратура Меркурия и Марса

Квадратура — это очень гармоничный аспект двух планет или других космических объектов. Самым благоприятным для нас он является в тех случаях, когда задействованные в нем объекты расположены близко к Земле. Меркурий и Марс как раз являются таковыми. В этот день можно ждать нарушения устоявшихся порядков, появления вдохновения и мотивации, повышения решительности и уверенности в себе.

31 июля — Меркурий в противостоянии с Сатурном

Последний день июля пройдет под влиянием еще одного противостояния — на этот раз Меркурия и Сатурна. В этот день многие из нас смогут укрепить позиции в финансовой и рабочей сферах. Астрологи отмечают, что в этот день можно ожидать крушения планов, но это пойдет нам не во вред, а на пользу, пусть это и не будет ясно с самого начала. В этот день лучше не лениться и стараться выполнить как можно больше задач.