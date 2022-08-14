Доказано целебное свойство свекольного сока, о котором знали во времена Гиппократа

Еще Гиппократ – древнегреческий целитель — постоянно советовал употреблять этот овощ в пищу. А современные специалисты смогли найти еще больше необыкновенных свойств свекольного сока.

Американские ученые не так давно доказали, что свекла может восстанавливать клетки головного мозга и активизировать его деятельность. Оказалось, что так называемому “омоложению” мозга также способствует физическая нагрузка.

Об этом пишет sensationalnews.

В ходе проведения эксперимента ученые разделили людей на группы: первые регулярно занимались фитнесом и употребляли свежевыжатый свекольный сок, вторые также увеличили физическую активность, но употребляли лишь синтетический заменитель с ароматом овоща – плацебо.

В результате улучшение работы мозговой деятельности наблюдалось у всех участников эксперимента, но нервные клетки у людей, которые пили натуральный сок, восстановились лучше. Специалисты объясняют это тем, что целительный сок провоцирует появление молекул монооксида нитрогена, который влияет на тонус кровеносных сосудов. Мозг участников обогатился кислородом, что и привело к феноменальным результатам.

Британские исследователи смогли доказать еще одно целительное свойство свекольного сока: он способствует восстановлению мышц, улучшает работу сердца и даже уменьшает воспаления. Ученые провели аналогичные исследования: набрали людей для эксперимента, в котором половина занимались спортом и употребляли свежевыжатый сок, а остальные – также активно практиковали занятия физической культурой, но пили плацебо. Оказалось, что напиток заметно увеличивает выносливость и даже немного защищает от крепатуры.

Кроме всех вышеперечисленных заслуг, свекольный сок также славится своим эффектом при борьбе с онкологическими заболеваниями. Так, медики сравнили действия Адриамицина – противоракового препарата с натуральным свекольным соком. Результат удивил всех, вещества содержащиеся в овоще очень похожи на этот препарат по свойствам. Получается, сок помогает избавляться от злокачественных опухолей при условии его регулярного, а главное правильного употребления.

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