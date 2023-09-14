Доктор назвала «полезные» продукты, которые вызывают глубокие морщины на лице

Выбирайте натуральные продукты, такие как фрукты или темный шоколад, чтобы удовлетворить вашу тягу и одновременно повысить уровень коллагена.

Обеспокоены предотвращением морщин? Обратите внимание на то, что вы едите, поскольку некоторые продукты могут способствовать старению кожи. Помимо ожидаемых виновников, таких как алкоголь и соленые закуски, продукты с высоким содержанием сахара также могут вызывать обезвоживание и вредить вашей коже, истощая запасы коллагена.

Сертифицированный диетолог и сертифицированный специалист по функциональному питанию Эми Фокс подчеркивает в статье SheFinds неблагоприятную взаимосвязь между коллагеном и сахаром. Чрезмерное потребление сахара приводит к процессу, называемому гликированием, при котором сахар прикрепляется к волокнам коллагена, вызывая их деградацию и потерю эластичности. Этот процесс может привести к появлению морщин, провисанию кожи и ломкости ногтей.

Два продукта, с которыми следует быть осторожными, — это смузи и батончики мюсли:

1. Смузи. Хотя смузи с фруктовым вкусом могут показаться полезными, они часто содержат скрытый сахар и сиропы. Эти добавленные сахара могут способствовать распаду коллагена, поэтому важно проверять ингредиенты и содержание сахара, даже в предположительно здоровых продуктах.

2. Батончики мюсли. Некоторые, казалось бы, полезные для здоровья батончики мюсли содержат скрытые сахара, которые могут нанести вред выработке коллагена. Проверьте этикетки с пищевой ценностью и выбирайте батончики с минимальным добавлением сахара или рассмотрите домашние версии.

Коллаген имеет решающее значение для поддержания молодости кожи, поскольку он обеспечивает прочность и структуру, предотвращая появление морщин. Вместо сладких смузи или слишком сладких батончиков мюсли выбирайте натуральные продукты, такие как фрукты или темный шоколад, чтобы удовлетворить вашу тягу и одновременно повысить уровень коллагена.