Доктор рассказала, есть ли связь между поцелуями и появлением прыщей

Эксперт оценила риск развития прыщей от поцелуев.

Хотя поцелуи могут иметь различные преимущества для вашего психического здоровья и личной жизни, часто возникают опасения по поводу вопросов гигиены, в том числе опасения по поводу того, может ли поцелуй вызвать прыщи. По мнению экспертов, поцелуи сами по себе не вызывают прыщей напрямую, но следует учитывать косвенные факторы.

Доктор Моника Чахар, главный дерматолог и директор Skin Decor в Нью-Дели, объяснила порталу HealthShots, что прыщи не являются заразным заболеванием, поэтому они не появятся от поцелуев. Однако могут возникнуть ситуации, когда после поцелуя ваша кожа начинает шелушиться, что может быть связано с реакцией на продукты, которые использовал ваш партнер, например бальзам для губ.

Риск развития прыщей от поцелуев относительно невелик. Прыщи в первую очередь возникают из-за закупорки волосяных фолликулов жиром, омертвевшими клетками кожи и бактериями. Хотя поцелуи могут передавать бактерии и потенциально вызывать высыпания у людей с чувствительной или склонной к прыщам кожей, вероятность этого ограничена.

Правильный уход за кожей и гигиена, включая регулярное умывание лица и использование соответствующих средств по уходу за кожей, могут помочь снизить вероятность появления прыщей, независимо от ваших привычек целоваться. Другие факторы, способствующие появлению прыщей, включают стресс, неправильное питание, генетику, привычки ухода за кожей, факторы окружающей среды, гормональные изменения и многое другое.

Чтобы сохранить чистую и здоровую кожу и предотвратить появление прыщей, следуйте важным советам, таким как регулярное очищение лица, соблюдение гидратации, поддержание сбалансированной диеты, отшелушивание, использование солнцезащитного крема, борьба со стрессом и выбор средств по уходу за кожей, подходящих для вашего типа кожи. Включив эти методы в свой распорядок дня, вы сможете сделать кожу более чистой и здоровой.

Курсор писал, что ученые выяснили, чем полезны бактерии, которые вызывают прыщи на лице.