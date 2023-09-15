Доктор рассказала, почему болят пятки и как с этим бороться

Понимание причин боли в пятках и принятие профилактических мер могут иметь большое значение для поддержания здоровья ног.

Боль в пятке может быть неприятной проблемой, влияющей на повседневную жизнь, но понимание ее причин и вариантов лечения может принести облегчение. Это распространенная проблема, которая может затронуть людей любого возраста и происхождения, вызывая дискомфорт от легкого до серьезного.

Доктор Нага Вани, старший физиотерапевт больницы Каминени в Хайдарабаде, пролила свет на боль в пятках в статье HealthShots.

Наиболее распространенной причиной боли в пятке является подошвенный фасциит, который возникает, когда подошвенная фасция, толстая полоска ткани от пятки до пальца, воспаляется или раздражается. Факторы, способствующие этому, включают чрезмерную нагрузка на стопу, ожирение, неподходящую обувь и высокий свод стопы.

Другие распространенные причины боли в пятке включают тендинит ахиллова сухожилия (воспаление ахиллова сухожилия), пяточные шпоры (костные разрастания под пяточной костью), воспаление между пяточной костью и кожей (бурсит) и стрессовые переломы (небольшие трещины в пяточной кости из-за повторяющейся нагрузки).

Симптомы боли в пятке могут варьироваться от острой, колющей боли, особенно утром или после отдыха, до отека, скованности и даже покраснения в тяжелых случаях.

Чтобы предотвратить боль в пятках, необходимо выбрать подходящую обувь с правильной поддержкой свода стопы, поддерживать здоровый вес, выполнять упражнения для улучшения гибкости и силы и избегать внезапных и интенсивных изменений в физической активности.

Варианты лечения включают отдых, физиотерапию, ортопедические устройства для лучшей поддержки свода стопы и, в тяжелых случаях, нестероидные противовоспалительные препараты или инъекции кортизона.

Понимание причин и принятие профилактических мер могут иметь большое значение для поддержания здоровья ног и уменьшения влияния боли в пятках на повседневную жизнь. Всегда консультируйтесь с медицинским экспертом для получения индивидуального руководства и лечения.

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