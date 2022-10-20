Долгожданное открытие: ученые установили, чем питались неандертальцы

Рацион неандертальцев десятилетиями был предметом дискуссии, но благодаря новому исследованию в этом вопросе может быть поставлена точка.

В рамках нового исследования эксперты изучили коренной зуб неандертальца с помощью новой технологии. Благодаря этому они узнали, чем питался человек, существовавший 150 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идёт о зубе, найденном в пещере в Габасе на севере Испании. По мнению ученых из Géosciences Environnement Toulouse (GET) во Франции, неандерталец провел всю жизнь в этом месте.

Исследователи проанализировали соотношение изотопов цинка в зубной эмали, устойчивой ко всем вариациям деформации. Ученый Клевии Жаоуэн рассказал, что если в теле, то есть и в зубах, много легких изотопов, то это указывает на то, что в рационе было много мяса (мышечной ткани). Если же диета была преимущественно растительной – в организме много тяжелых изотопов.

Специалисты установили, что зуб неандертальца характеризуется низким уровнем тяжелых изотопов и, соответственно, преобладанием легких. Это указывает на плотоядную диету. Исследователи не могут быть полностью уверенными, что растительная пища полностью отсутствовала в рационе неандертальцем, но, видимо, в этом случае ее было крайне мало.

Жаоуэн полагает, что неандертальцы с участка Габаса имели плотоядную диету. Однако, чтобы спроецировать этот вывод на всех неандертальцев, есть нужда в дополнительных анализах и исследованиях зубов этих древних людей, в том числе на других территориях.

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