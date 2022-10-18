Ученые нашли могилу берберийской обезьяны с военной амуницией

Эксперты рассказали, пользовались ли римляне животным для войны, либо же просто почтили его память.

Археологические раскопки в Европе помогли исследователям найти останки нескольких берберийских обезьян (также магот, магрибские макаки или бесхвостые макаки), которым более 1,4 тысячи лет. Одно из существ похоронили с военным инвентарем.

Об этом сообщает Ancient Origins.

Ученые предполагают, что, по всей видимости, эту обезьяну купили или передали военному офицеру, который после отправил существо со своей командой путешествовать по Испании и Франции. На это указывает плохое здоровье исследуемой обезьяны (ужасное состояние зубов), потому что солдаты плохо питались во время длительных странствий.

По всей видимости, смерть макаки стала сильным потрясением для римлян, а потому они решили почтить ее помять и оставить в ее могиле:

продукты питания;

глиняную посуду;

железные пластины;

бронзовые военные пряжки для ремней, относящиеся к эпохе позднего Рима и использующиеся римскими офицерами как часть идентификационной униформы.

Возможно, у покойного животного была какая-то обязанность, либо же его просто отметили, как настоящего члена отряда.

Известно, что в общей сложности на территории Европы ученые нашли 17 останков древних берберийских обезьян. Большая часть датируется периодами Средневековья, Железного века, Римской империи, V и VI веками. Их нахождение на территории Европы поразительно, потому что естественной средой обитания этих животных является Северная Африка.

Упомянутое выше ужасное состояние зубов является свидетельством того, что обезьяна не имела высококачественную диету во время своего пребывания вдали от естественной среды обитания. Судя по размеру обнаруженных останков, большая часть животных не сумела дожить до старости и преждевременно умерла, что было обусловлено плохим состоянием здоровья.

Вероятно, в древние времени этих обезьян купили или отловили в Гибралтарском проливе, который раньше был обычным торговым районом из-за его расположения между Северной Африкой и Южной Европой. По мнению экспертов, этих животных вряд ли использовали для военных целей, но они вполне могли быть домашними питомцами и использоваться для развлечений.

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