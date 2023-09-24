Домашний напиток для эффективного очищения печени - рецепт от медиков

Напиток, который восстановит клетки печень и поможет очистить ее от токсинов, каждый может приготовить дома.

Печень является главным органом, ответственным за очищение организма и вывод из него токсинов и прочих вредных веществ. Однако время от времени и этот орган требует "чистки", особенно, если вы увлекаетсь вредной и жирной пищей, имеете вредные привычки и привыкли есть нерегулярно.

Об этом сообщает Tipps und Tricks.

Медики назвали рецепт детокс-напитка, с помощью которого вы сможете очистить свою печень, улучшить самочувствие и избавиться от токсинов. Это напиток также ускорит сброс лишнего веса и поможет избавиться от жира на животе.

Приготовить его очень просто в домашних условиях. Для приготовления вам нужно: 3 лимона, 1 стакан нарезанной петрушки, 5 стеблей сельдерея, 6 стаканов воды.

Смешиваем лимонный сок, петрушку и сельдерей в блендере. Добавьте воды и все хорошо перемешайте. Дайте настояться напитку одну ночь или день. Можно пить три дня подряд по три раза в день. А после этого необходим 14-дневный перерыв.

В дни, когда вы пьете детокс-напиток, лучше отказаться от жирного, жареного, копченого и отдавать предпочтение растительной пище, прежде всего, овощам, зелени и ягодам.

При этом ранее Курсор предупреждал, что фрукты могут негативно влиять на работу печени.