Древнейшая игра: раскрыта тайна каменных сфер

На многих греческих островах археологи обнаруживали странные каменные сферы небольших размеров, отличающихся друг от друга. Недавние исследования помогли разгадать загадку их предназначения.

Каменные шары, которые были обнаружены на Крите, Санторини, Кипре и других греческих островах, давно интриговали ученых. Они предложили много теорий их происхождения.

Недавно ученые смогли разгадать эту тайну, сообщает SciTechDaily.

Исследования древних артефактов проводили ученые из Бристолького университета и выяснили, что каменные сферы использовались для игр 4 тысячи лет назад.

Раньше ученые рассматривали версии использования шаров для счета или заметок.

Исследователи из Бристольского университета доказали, что камни использовались для настольной игры, поэтому они отличались по размерам.

Работы Константиноса Триммиса и Кристиана Ферне включали характеристики 700 камней в возрасте от 4500 до 3600 лет, обнаруженных на острове Санторини. Все они меньше мячей для гольфа и имеют разные цвета.

Исследователи разделили найденные артефакты на 2 группы: большие и маленькие. Кроме того, были обнаружены метки для сфер. Это позволило ученым прийти к важному выводу: видимо, эти сферы действительно являются частью настольной игры. А значит, это будет одна из самых древних настольных игр.

«Важность каменных сфер, особенно размещение в определенных полостях, подтверждает социальную значимость игры и ее использование для социального взаимодействия», — отметил Триммис.

Это поможет открыть новые детали. Например, ученых интересует закономерность группировки в следах чашки.

Для исследований команда рассчитывает применить искусственный интеллект. Он должен помочь определить правила древней игры.

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