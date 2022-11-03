Археологи раскопали в Китае кладбища и траншеи, которым 1000 лет

Также исследователи нашли инструменты из кости и изделия из нефрита.

Археологи из Академии археологии Шэньси изучали северо-западную часть Китая и раскопали большую кольцевую траншею и кладбища взрослых возрастом тысячи лет.

Об этом сообщает China.org.

Раскопки происходили в селе Цзяньлю уездного округа Цзиньян. Найденные артефакты относят к позднему периоду культуры Яншао.

Эта эпоха известна во многом благодаря своей расписной керамике. Во время исследования выяснилось, что северная часть траншеи была разрушена речными долинами.

В ходе исследования эксперты обнаружили обломки керамики и места захоронения. В частности, на внешней стороне юго-западной части траншеи находилось 58 взрослых кладбищ. Также там были предметы для похорон.

Помимо этого, археологи раскопали инструменты из кости и изделия из нефрита, а также керамику и каменные инструменты.

Одной из самых интересных находок стали инструменты в форме шпильки. Ранее подобные артефакты обнаруживали в ходе раскопок культуры Яншао.

Исследования в этом историческом месте очень важны и могут помочь в изучении позднего периода Яншао. В частности, речь идёт об изучении социальной структуры и модели сообщества того времени.

Известно, что культура Яншао была распространена в 5000-7000 лет назад. Она является неолитической культурой, возникшей в среднем течении Хуанхэ. Самые значительные успехи она продемонстрировала в гончарстве, производстве орудий из камня и кости.

Все керамические изделия характеризуются сложным орнаментом. По мнению некоторых учёных, их роспись похожа на трипольскую культуру.

«Курсор» писал ранее, что в Швеции археологи обнаружили на древнем кладбище мечи эпохи викингов.