Эксперт назвала продукты, которые необходимы для улучшения работы внутренних органов

Употребляя эти продукты хотя бы несколько раз в неделю, вы укрепите свой организм и улучшите здоровье.

Разные продукты оказывают различное действие на наш организм, но, чтобы получить от пищи максимум пользы, и не только насытиться, но и оздоровить свой организм и укрепить его, стоит регулярно вкулючать в рацион несколько групп продуктов.

Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус в Instagram.

В идеале, говорят эксперт, эти продукты должны быть в рационе каждый день, так вы получите максимум пользы и оздоровите все системы организма.

Для здоровья сердца необходим комплексный набор микроэлемнтов. А потому в рацион нужно включать большое количество фруктов, бобовых, фасоли и злаков. Они нормализируют давление и сохраняют сосуды от “вредного” холестерина.

Для хорошего зрения важно есть как можно больше продуктов, которые содержат витамины А, С и Е. В число таких продуктов входят: многие овощи, фрукты, сезонные ягоды, молочные продукты, субпродукты и горький шоколад.

Для крепких костей важны магний, кальций, фосфор, белок, витамины групп А и D. Все эти вещества содержатся в большом количестве овощей, фруктов, мяса, рыбы и злаковых. А также откажитесь от животных жиров, так как он мешает усвоению кальция.

Для красоты и молодости эксперт советует налегать на зелень. Она является основным источником антиоксидантов, витаминов и минералов, которые сохраняют гладкость, упругость и здоровый вид кожи. Также омоложению кожи способствуют зеленые яблоки и кисло-молочные продукты.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

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