Эксперт назвала простое средство, которое улучшит здоровье печени и выведет токсины

Алое вера - уникальное лечебное средство, которое поможет оздоровить и омолодить ваш организм. А еще оно улучшит работу печени и ускорит вывод токсинов из организма.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Алоэ вера богата витаминами A, B-группы, C и E, микроэлементами и минеральными веществами, такими как кальций, калий, магний, хром, цинк и другие, флавоноидами, антиоксидантами и органическими кислотами, а также клетчаткой, полисахаридами и ферментами.

Растение оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие, которые используют в стоматологии для лечения десен и для ухода за кожей головы для борьбы с себореей и перхотью.

Алое оказывает также тонизирующее и антиоксидантное действие, что делает его популярным ингредиентом в косметических средствах, способствуя омоложению кожи, устранению дефектов и мелких морщин.

Регенерирующее и ранозаживляющее действие растения ускоряет процесс заживления ссадин, ран, ожогов и мозолей.

Сок алоэ, принимаемый внутрь, также имеет ряд положительных эффектов, включая ускорение регенерации слизистой оболочки ЖКТ, желчегонное и мочегонное действие, поддержку работы печени и борьбу с бактериальными инфекциями. Он также помогает поддерживать баланс воды и электролитов после физических нагрузок, стабилизирует уровень сахара в крови и способствует выведению токсинов из организма.

Для приема сока алоэ рекомендуется употреблять по 1 столовой ложке концентрата 2-3 раза в день.

Важно учитывать противопоказания, включая наличие аутоиммунных заболеваний, повышенную секрецию пищеварительных желез, диарею, геморрой, болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит, боли в животе неясного происхождения, беременность, гипертонию и нарушение функции почек. В случае наличия этих состояний, перед применением алоэ вера следует проконсультироваться с врачом.

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