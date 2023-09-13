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Эксперт перечислила продукты, которые могут ухудшить настроение

11:02, Сегодня
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продукты питания фото
Фото: depositphotos.com
А плохое настроение может спровоцировать развитие депрессии.

В современной жизни присутствует множество факторов, которые могут вызвать стресс, повышенную тревожность или панику. А помимо этого, есть еще ряд продуктов, способных ухудшить настроение. Нейробиолог Кэролайн Лиф рассказала, что следует убрать из своего привычного рациона.

Об этом пишет Wellandgood.

По словам специалиста, важно стимулировать в организме выработку серотонина, потому что он улучшает мозговую деятельность и в целом положительно сказывается на организме, повышая настроение и качество сна. Но есть продукты и напитки, способные временно снизить его уровень, поэтому их употребление следует минимизировать.

Речь идет о сладких снеках, различных десертах, шоколадных батончиках, сухих завтраках, а также соленых закусках, чипсах, полуфабрикатах. Все это крайне вредно для нашего организма и плохо сказывается на настроении, а постоянная грусть и тоска может перерасти в длительную депрессию.

Чтобы этого избежать, следует свой рацион обогащать правильными продуктами, среди которых орехи, яйца, красная рыба, сыры.

"Курсор" писал ранее, что врач-диетолог Памела Мейсон перечислила продукты, которые следует употреблять, если в организме преобладает "вредный" холестерин, потому что они помогут его быстро снизить и нормализовать состояние.

Еще мы писали, что диетолог Дарья Русакова перечислила кисломолочные продукты, которые являются наиболее полезными для организма.

Напомним, как правильно сочетать продукты, чтобы получить максимальную пользу.

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