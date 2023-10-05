Эксперт по путешествиям рассказал, какое место в самолете он всегда выбирает

Если это возможно, выбирайте место у окна. Это позволит вам иметь "стену" для опоры и избежать беспокойства от движений других пассажиров, когда им нужно будет пройти мимо вас к туалету. С другой стороны, место у прохода может предоставить немного больше места для ног. Однако учтите, что некоторые авиакомпании, такие как Ryanair и easyJet, могут взимать дополнительную плату за выбор конкретного места.

Выбирайте одежду из дышащих материалов, предпочтительно свободного кроя. Также не забудьте о теплых носках, потому что температура в салоне может стать гораздо ниже, чем кажется. Важно чувствовать себя комфортно и не мерзнуть в полете.

Подушка для шеи будет незаменима в полете. Эргономичная подушка для шеи может предотвратить наклон головы, обеспечивая хорошую поддержку шеи и помогая вам лучше спать.

Маска для глаз поможет заблокировать свет в салоне, а шумоподавляющие наушники или вкладыши для ушей могут помочь изолироваться от окружающего шума и создать более тихую обстановку.

Пейте воду. Воздух в салоне может быть сухим, поэтому важно пить воду до и во время полета. Однако стоит избегать кофеина и алкоголя, так как они могут нарушить ваш сон.

Ограничьте использования гаджетов. Синий свет, излучаемый экранами гаджетов, может затруднить выработку мелатонина, который регулирует сон. Вместо этого рекомендуется читать книгу или слушать успокаивающую музыку для более комфортного сна.