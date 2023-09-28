Туры на праздники — названы худшие туристические объекты мира

Многие израильтяне планируют туры на праздники, и есть несколько достопримечательностей мира, которые можно пропустить.

Возможно, вам захочется просмотреть этот список, прежде чем планировать свои следующие туры на праздники.

Stasher, компания по производству многоразовых контейнеров для хранения, оценила 99 известнейших туристических достопримечательностей мира на основе обзоров Google, качества местного проживания, удаленности от ближайшего международного аэропорта, туристической безопасности и популярности в TikTok.

На основе этого анализа компания составила список из четыре худших туристических объекта в мире:

4. Буш Гарденс, Флорида, США

Тематический парк животных, занимающий площадь в 335 дунамов, принимает около четырех миллионов посетителей в год, многие из которых хотят испытать острые ощущения от американских горок, наблюдая за величественными животными.

Однако парк получил низкую оценку из-за второсортных условий проживания.

3. Тадж-Махал, Индия

Мавзолей (великолепное погребальное сооружение) из белого мрамора, построенный между 1631 и 1648 годами по приказу императора Шаха Джахана в память о его любимой жене, является одним из самых знаковых и восхитительных произведений архитектуры в мире.

Однако некоторые утверждают, что поездка может оказаться нецелесообразной из-за большого расстояния от него до ближайшего аэропорта, составляющего 136 миль.

2. Гранд Базар, Турция

Гранд базар в Стамбуле – один из старейших торговых центров в мире, однако он не пользуется большим спросом у туристов из-за низкого показателя безопасности места – 2,8 из 5, а также большого расстояния от него до ближайшего аэропорта, 28 миль.

1. Аллея славы в Голливуде, Калифорния, США.

Знаменитая аллея, протянувшаяся вдоль 15 кварталов Голливуд-авеню и трех кварталов Уэйн-стрит, чествует крупнейших звезд Голливуда. К слову, Галь Гадот получит звезду в следующем году.

Однако аллея получила низкую оценку 3,42 из 10, в основном из-за запущенного состояния, о котором говорится во многих обзорах.

Курсор писал, что туристы потеряли огромную сумму денег из-за простой ошибки.