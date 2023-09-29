Эксперт рассказала, чем опасно частое употребление красного мяса

Красное мясо - полезный продукт, но очень "тяжелый", а потому его рекомендовано включать в рацион не чаще 2-3 раз в неделю.

Красное мясо является важным источником белка и полезных минералов. Однако есть его часто не стоит, ведь в больших количествах такой продукт может существенно увеличить риск развития раковых клеток.

Об этом на своей instagram-страничке рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Полностью отказываться от мяса красных сортов не стоит, говорит врач. Оно содержит большое количество витаминов и минералов. Однако есть его стоит только в четко установленных количествах. В ином случае частое употребление избыточного количества красного мяса повышает риски развития рака кишечника, сообщает Комиссарова. Она рекомендует соблюдать дневную норму, которая составляет не более 70 граммов приготовленного красного мяса, что примерно соответствует размеру ладони. Недельная норма не должна превышать 500 граммов. Кроме того, рекомендуется постепенно сокращать употребление красного мяса и ограничивать его до двух раз в неделю.

Промышленно переработанное мясо, такое как бекон, ветчина, колбасы, копчености, мясные консервы и сосиски, желательно вообще исключить из рациона. Они могут стать причиной развития целого ряда болезней, а вот пользы для организма практически не представляют.

Эксперт напоминает о том, что к красному мясу относятся такие виды мяса, как говядина, телятина, баранина, свинина, козлятина и дичь. А вот такое мясо, как курица, утка, гусь, индейка и кролик не входят в категорию красного мяса и употреблять их можно куда чаще, без вреда для здоровья.

Для обеспечения организма железом, следует включать в рацион разнообразные продукты, такие как рыба, яйца, бобовые и орехи, ими вполне можно заменить красное мясо несколько раз в неделю.

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