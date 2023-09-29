Эксперт рассказала, как часто нужно стирать одеяло и почему это важно

Следует учитывать уровень жирности кожи, потливость во сне и насколько грязна постель.

Личная гигиена и регулярная стирка одеял играют ключевую роль в поддержании здоровья, предотвращении аллергических реакций и создании комфортных условий для сна, удаляя пыль, бактерии и другие загрязнители, которые могут накапливаться со временем. Эксперты рассказали, как часто нужно их стирать?

Об этом пишет Southern Living.

Вице-президент Maid Right, концепции услуг по уборке, Джессика Руенц рассказала, что стирка постельных принадлежностей не только помогает поддерживать высокий уровень личной гигиены, но и содействует улучшению качества сна. Для определения оптимальной частоты стирки одеяла, важно учитывать индивидуальные факторы, такие как тип кожи, интенсивность потоотделения во сне и состояние постельных принадлежностей. Также следует учесть наличие домашних питомцев, которые могут вносить дополнительные загрязнения в постельное белье.

По словам эксперта, одеяла не всегда сталкиваются с вашей кожей (в отличие от простыни и наволочек), поэтому между стиркой она может сохраняться гораздо дольше, примерно2-3 месяца.

Перед стиркой крупных пуховых одеял важно внимательно ознакомиться с инструкцией на этикетке, чтобы узнать рекомендованные температуры стирки. Также следует помнить, что одеяла и постельное белье могут стать очень тяжелыми во время стирки и представлять риск для менее крупных стиральных машин, поэтому рекомендуется стирать их поочередно.

"Курсор" писал ранее, что в идеале, постельное белье следует менять не реже, чем раз в неделю. Эксперт по уборке, Кэролин Форте, рекомендует не держать один комплект белья дольше двух недель.