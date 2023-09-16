Эксперт рассказала, почему важно ежедневно съедать хотя бы несколько орехов

Орехи укрепляют иммунитет, повышают работоспособность и даже снижают риск преждевременной смерти.

Известный диетолог Светлана Фус призвала съедать ежедневно хотя бы горсточку орехов. Этот продукт в ежедневном рационе помогает сделать ваш иммунитет крепче и даже продлить жизнь, уверяет она.

Об этом специалист написала в Facebook.

По ее словам все без исключения орехи - это концентрированный источник питательных веществ. Орехи содержат множество витаминов, минералов, клетчатки, а также ценные жиры и витамин Е. Его уникальные компоненты снижают окислительные процессы в организме, которые приводят к воспалениям.

При этом эксперт отмечают, что для того, чтобы орехи принесли вам максимум пользы, они должны быть свежими и сырыми. Ведь при тепловой обработке большинство полезных свойств ореховых зерен теряются. То есть, соленые орешки из пакетика - это просто вкусная закуска, а вот сырой орех - это целый мультивитаминный комплекс, который может стать профилактикой множества недугов. Их регулярное потребление поможет снизить риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней, диабета, а также ускорить метаболизм, что косвенно поможет вам поддерживать стройную фигуру.

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