Эксперты назвали лучшие завтраки для тех, кто хочет потерять вес

Отказываться от завтрака даже во время похудения не стоит, ведь утрення трапеза буквально "разгоняет" ваш метаболизм и помогает сбрасывать лишний вес.

Завтрак является важной частью рациона и именно утром организм в полной мере усваивает все питательные вещества и микроэлементы. Особенно утренняя пища важна для тех, кто пытается сбросить вес, ведь плотный завтрак не только ускорит ваш обмен веществ, но и поможет избежать переедания в течение дня.

Яйца - основной продукт для завтрака, который содержит большое количество питательных веществ, в том числе суточную норму витамина D. Благодаря легко усваиваемому белку яйца достаточно сытные, поэтому таким образом способствуют похудению.

Овощной омлет - это отличный вариант для завтрака, богатый клетчаткой и белком. Диеты с высоким содержанием белка влияют на снижение аппетита и ускорение метаболизма. Эти факторы ведут к успешной потере веса.

Натуральный йогурт также рекомендован для завтрака. Это питательный и вкусный продукт, который помогает ускорить пищеварение и содержит множество полезных микроэлементов. В полезном йогурте не должно быть лишних добавок и сахара. Лучше добавляйте к простому греческому йогурту орехи, ягоды, фрукты, злаки, так вы получите максимум пользы.

Овсяная каша с ягодами станет хорошим завтраком с высоким содержанием клетчатки, чтобы быть сытыми весь день. В овсе содержится бета-глюкан, который важен для высвобождения пептида YY. Он в свою очередь способствует повышению насыщения и помогает уменьшить общую массу тела.

Творог с ягодами и орехами также станет завтраком с высоким содержанием клетчатки и белка. 25-30 граммов белка за один прием пищи идеально подходят для контроля аппетита и похудения. А благодаря 25-28 граммам белка на тарелку творог станет отличным для начала дня.

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