Эксперты назвали лучшие завтраки для тех, кто хочет потерять вес

Отказываться от завтрака даже во время похудения не стоит, ведь утрення трапеза буквально "разгоняет" ваш метаболизм и помогает сбрасывать лишний вес.

Завтрак является важной частью рациона и именно утром организм в полной мере усваивает все питательные вещества и микроэлементы. Особенно утренняя пища важна для тех, кто пытается сбросить вес, ведь плотный завтрак не только ускорит ваш обмен веществ, но и поможет избежать переедания в течение дня.

Р самых полезных продуктах для завтрака рассказали эксперты на сайте Eat This Not That.