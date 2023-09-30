Эксперты назвали лучший день для бронирования авиабилетов

Вы удивитесь, но, оказывается, вероятность отмены рейсов, вылетающих после 15:00, на 50% выше, чем у более ранних рейсов.

Билеты на самолет, забронированные в воскресенье, в среднем обойдутся до 13 процентов дешевле, чем билеты, забронированные в пятницу.

Об этом говорится в отчете Expedia Air Travel Hacks Report за 2024 год.

Когда дело касается международных авиабилетов, оптимальное время для бронирования - это примерно за 60 дней (но не более чем за 4 месяца) до вылета, что в среднем позволяет сэкономить около 10%. В предыдущем году оптимальный момент для бронирования приходился примерно на шестой месяц.

Что касается внутренних рейсов, наилучшим сроком для бронирования оказался как минимум месяц до даты вылета, что сэкономило в среднем 24% в сравнении с теми, кто ожидал до последней минуты.

По данным статистики, рейсы с 9:00 до 15:00 редко подвержены отменам, в то время как вероятность отмены рейсов, вылетающих после 15:00, выше на 50% по сравнению с более ранними рейсами.

Кроме того, наиболее экономичным днем для международных поездок является четверг, что может принести туристам экономию в 16 процентов по сравнению с воскресеньем, который является самым дорогим днем. Для внутренних рейсов, выбор субботы вместо воскресенья может сэкономить 13% стоимости билета.

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