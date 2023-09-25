Туристов предупредили о неприятной особенности ресторанов на популярном курорте

Этот нюанс часто указан мелким шрифтом внизу меню.

Туристов, которые хотят насладиться блюдами в ресторанах Италии, могут ждать непредвиденные расходы в счетах.

Об этом сообщает Express.

Итальянские заведения питания порой включают в счет так называемую плату за вход, известную как "коперто". Речь идет о фиксированной цене за сервировку стола, применяющейся к каждому посетителю в группе гостей.

В основном ее размер составляет 1-3 евро с человека. То есть, группа из трех человек должна быть готова расстаться с дополнительными 9 евро за столик в ресторане.

По словам журналиста, недавно он посетил город Палермо, где каждый ресторан в начале трапезы подавал ему хлеб. Часто ради покрытия его стоимости персонал выставлял плату за вход.

"Если вы оплачиваете блюда наличными, необходимо предусмотреть в бюджете плату за вход, обычно указывающуюся как "coperto" внизу квитанции. Некоторые рестораны в меню включают плату за вход, но так было не всегда", – поделился он.

По словам британского эксперта по путешествиям Саймона Колдера, входной билет часто включает оплату за хлеб и оливки. Порой посетитель может даже не заметить, потому что это указано мелким шрифтом внизу меню.

В материале сказано, что платить за вход часто приходится больше в ресторане, находящемся в оживленном районе.

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