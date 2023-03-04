Эксперты назвали опасный заменитель сахара

Ученые установили, что заменитель сахара под названием эритритол опасен для нашего здоровья.

Об этом сообщает Nature Medicine.

Эксперты утверждают, что организм почти не усваивает этот заменитель, потому что его используют для изготовления кондитерских изделий, не вызывающих кариес и безопасных для людей с диабетом. Однако не обошлось без некоторых предостережений.

В рамках исследования установили, что среди людей, сдающих на протяжении трех лет для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, сердечные приступы и инсульты чаще всего случались у тех, кто постоянно употреблял подсластители, в том числе эритритол. В частности, эксперты изучили данные около 3 тысяч человек из разных этнических и социальных групп. Оказалось, что присутствие эритритола в образцах крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний связаны.

В ходе дополнительно исследования зафиксировано, что из-за добавления этого заменителя в человеческую кровь или введения его в кровь животных образуются сгустки, способные потенциально закупоривать сосуды.

Дополнительно специалисты устроили еще один эксперимент при участии восьми добровольцев, которым предложили выпить 30 граммов подслащенного эритритолом напитка. Оказалось, что на протяжении 2-3 дней у них повысился уровень эритритола в крови, вследствие чего увеличился риск тромбов. Напоследок исследователи добавили, что влияние подсластителей на организм следует изучать дальше.

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