Исследователи выявили неожиданную причину депрессии

Согласно сообщению Washington Post, исследователи выявили неожиданный источник проблемы — воспаление.

Воспаление — это естественная реакция организма на болезнь или травму. Это защитный механизм организма. В отчете говорится, что воспаление в организме может вызывать депрессию в мозгу у некоторых пациентов.

Новые результаты показывают, что у некоторых пациентов депрессивное поведение может быть вызвано воспалительным процессом.

Исследования показывают, что около 30% пациентов с депрессией имеют повышенное воспаление, что также связано с плохой реакцией на антидепрессанты.

«Активация воспалительных путей в теле и мозге является одним из способов, посредством которых могут быть вызваны симптомы депрессии», — сказал Washington Post Чарльз Рейсон, профессор психологии человека, экологии человека и психиатрии в Университете Висконсина в Мэдисоне.

Согласно исследованию, антидепрессанты, которые обычно назначают врачи, лечат только 30 процентов пациентов, страдающих депрессией.

Исследование поставило под большие сомнения эффективность антидепрессантов.

Новые методы лечения, такие как кетамин, помогают некоторым людям, но имеют свои проблемы и побочные эффекты.

«Мы подошли к переломному моменту, — сказал Миллер. — И на данный момент мы знаем достаточно, чтобы начать воздействовать на иммунную систему и ее последующие эффекты на мозг для лечения депрессии. Мы готовы».