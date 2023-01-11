Эксперты назвали продукты и напитки, которые стоит употреблять при ОРВИ

Эксперты рассказали, что необходимо есть и пить при болезни, чтобы быстрее с ней справиться.

Диетолог Джессика Крэндалл говорит, что при болезни важнее всего соблюдать водный режим, особенно если у вас жар и потливость, или если вам трудно есть. Пить воду важно в течение всего дня. А добавление богатого электролитами спортивного напитка или кокосовой воды к вашему рациону поможет организму пополнить запасы натрия и калия, а также жидкости.

Зеленый чай в теплом виде может помочь открыть дыхательные пути. Этот напиток содержит больше антиоксидантов, чем его черный аналог. Добавление небольшого количества меда может помочь успокоить боль в горле и облегчить кашель.

Куриный суп с лапшой станет прекрасным обедом, чтобы возобновить силы при болезни. Он не потребует много времени на переваривание, но зато подпитает организм калориями и микроэлементами.

Ягоды и фрукты содержат антиоксиданты и фитонутриенты, которые помогают питать сердце, сохранять ясность ума и запускать пищеварение. Обязательно включите их в рацион.

Апельсиновый сок является хорошим источником витамина С, который, как показывают некоторые исследования, может помочь уменьшить продолжительность простуды и гриппа. Но не увлекайтесь им — лучше смешайте натуральный фреш наполовину с чистой водой. Так вы получите и витамины, и дополнительную жидкость.

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