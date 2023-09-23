Эксперты назвали самый полезный вид риса

Благодаря специальному методу обработки он сохраняет все полезные вещества в своем составе.

Рис бывает круглый и длинный, белый и пропаренный, а еще бурый, красный и коричневый. В целом эта крупа полезна тем, что очень питательна и, кроме углеводов, содержит также белки и минералы — калий, кальций, магний, фосфор, а еще - мало жиров. Но польза риса зависит от его обработки.

Об этом пишет cross.expert.

В связи с этим, самым полезным считается бурый рис, который не шлифуют — его еще называют коричневый рис. Он проходит обработку, но из него не удаляется отрубная оболочка. За счет этого в нем сохраняются все полезные вещества - витамины В1, В6, РР, марганец, фосфор, магний, селен, медь, аминокислоты, клетчатка. Также это хороший источник сложных углеводов - тех, которые медленно усваиваются организмом и не дают резкого скачка сахара в крови.

Кроме того, по словам специалистов, он хорошо очищает сосуды и улучшает кровообращение, поддерживает уровень глюкозы в крови; нормализует работу пищеварительной системы; улучшает обмен веществ; а также полезен для сердца, легких, зрения, нервной системы, кожи и волос. Вместе с тем этот риск отлично подходит для диабетиков.

Ранее "Курсор" писал, что медики объяснили, почему частое употребление белого риса очень опасно. Рис считается очень полезной крупой, богатой микроэлементами, витаминами и питательными веществами, но не каждый его вид. К тому же каша из белого риса может навредить здоровью, если есть ее чаще трех раз в неделю.