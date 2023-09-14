Эксперты объяснили, как нужно правильно стирать подушки

От этого зависит ваш сон и общее здоровье.

Важно помнить о чистке ваших подушек во время стирки постельного белья, так как они могут накапливать микробы, грязь и пыль, о чем многие не задумываются.

Об этом пишет "Good Housekeeping".

Не забывайте стирать ваши подушки каждую неделю или две, и также стирать наволочки с такой же регулярностью. Это поможет поддерживать их чистоту и свежесть, а также может улучшить состояние вашей кожи и качество сна.

Большинство подушек можно стирать в стиральной машине, но не все. Проверьте этикетку на подушках, чтобы убедиться, что их можно стирать в машине.

Эксперт по уборке Кэролин Форте поделилась советами о правильной стирке подушек. В первую очередь выберите щадящий цикл стирки и используйте теплую, а не горячую воду. Добавьте дополнительный цикл полоскания с холодной водой. Используйте небольшое количество моющего средства, чтобы избежать использования химических веществ.

При сушке подушек, периодически разрыхляйте их и переворачивайте, чтобы они не потеряли форму. Если у вас есть подушки с наполнителем из поролона, их не рекомендуется стирать в стиральной машине, поэтому вам придется делать это вручную.

Снимите чехлы с подушек и постирайте их отдельно. Также пропылите обе стороны подушек, чтобы удалить пыль. Эту процедуру рекомендуется проводить в течение 20 минут, чтобы достичь наилучшего результата. Если на подушках есть пятна, очистите их локально мягкой тканью, смоченной в мягком мыльном растворе. Затем промойте пятна с помощью влажных салфеток. Перед тем как вернуть подушки на место, дайте им полностью высохнуть на воздухе.

Ранее эксперты объяснили, зачем нужно стирать постельное белье.