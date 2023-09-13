Эксперты объяснили, зачем нужно стирать постельное белье

Врачи объяснили, как это влияет на здоровье.

Долгое время между стирками простыней может привести к возникновению аллергических реакций. Пылевые клещи, которые часто являются возбудителями аллергии, чаще всего накапливаются именно на постельном белье.

Об этом сообщает "Live Strong".

Пылевые клещи питаются мельчайшими чешуйками человеческой кожи, которые мы сбрасываем каждый день. При каждом движении в постели мы естественным образом удаляем омертвевшие клетки кожи, которые являются лакомством для пылевых клещей, как говорит руководитель Американского фонда астмы и аллергии Мелани Карвер.

Кроме пылевых клещей, на непостиранных простынях также может накапливаться плесень, особенно во влажной комнате.

Не подвергаясь мытью, простыни становятся источником различных проблем. Например, если вы потеете или не принимаете душ после тренировки перед сном, это может привести к появлению прыщей или фолликулита, по словам доктора медицинских наук, сертифицированного дерматолога и клинического инструктора дерматологии Робина Эванса.

Также рекомендуется стирать постельное белье хотя бы раз в неделю, чтобы гарантировать свежесть и чистоту.

Ранее эксперты рассказали, при какой температуре не стоит стирать вещи в стиральной машинке.