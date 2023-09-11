Эксперты перечислили самые распространенные ошибки, которые допускают почти все при хранении лука

Правильное хранения очень важно, чтобы овощ не испортился.

В результате неправильного хранения лук начинает прорастать или гнить. В связи с этим, не стоит игнорировать важные рекомендации относительно процесса хранения этого овоща.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Лук начинает гнить в случае выкапывание недозрелых или перезрелых плодов, несоблюдения показателей температуры и влажности при сборе, сборе лука при сырой погоде. Также плохо сказывается на качестве этого овоща резкое колебание температуры при переносе луковиц из огорода в дом, низкая обрезка ботвы или ранний срез перьев.

Кроме того, нежелательно короткое и не качественное просушивание плодов или хранение урожая лука вместе с другими овощами или корнеплодами.

Лучший способ сохранить лук в хорошем состоянии, это держать его при температуре в районе 22 градуса при уровне влажности в 70% в деревянных или пластиковых ящиках с отверстиями на стенках для циркуляции воздуха.

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