Лук убережет от рака: медики рассказали, когда и сколько его нужно есть

15:01, Сегодня
Общество
лук фото
Фото: pixabay.com

Наибольший эффект от продукта можно получить, совмещая его ежедневное употребление со здоровым образом жизни

Исследователи из Китая выяснили, что употребление разных видов лука помогает снизить риск развития колоректального рака.

Об этом пишет Food.news.

Специалисты работали с 833 пациентами с колоректальным раком. Данные о добровольцах были сопоставлены с информацией о еще 800 особах такого же пола и возраста, но без онкологии. Основываясь на показателях состояния здоровья, исследователи подсчитали, что для эффективной профилактики злокачественных образований толстой кишки необходимо есть лук ежедневно, но н более 100 граммов в день, чтобы не раздражать желудок.

Сырой лук в меню защищает от развития и других видов онкологии, говорят врачи. Кроме того, укрепляется сердечно-сосудистая система, сосуды очищаются от холестериновых бляшек.

Медики отмечают, что лук богат эфирными маслами и фитонцидами, которые уничтожают вирусы, грибки и бактерии, укрепляют защитные силы организма. А это значит, что ОРВИ и грипп любителям лука не грозят. Добавление лука в рацион положительно сказывается на работе ЖКТ, вещества, содержащиеся в овоще, способствуют скорейшему выводу из организма шлаков и токсинов.

Лук также содержит антиоксиданты, благодаря этому происходит замедление процессов старения, активизируется метаболизм, уходит лишний вес.

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