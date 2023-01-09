Лук убережет от рака: медики рассказали, когда и сколько его нужно есть

Исследователи из Китая выяснили, что употребление разных видов лука помогает снизить риск развития колоректального рака.

Об этом пишет Food.news.

Специалисты работали с 833 пациентами с колоректальным раком. Данные о добровольцах были сопоставлены с информацией о еще 800 особах такого же пола и возраста, но без онкологии. Основываясь на показателях состояния здоровья, исследователи подсчитали, что для эффективной профилактики злокачественных образований толстой кишки необходимо есть лук ежедневно, но н более 100 граммов в день, чтобы не раздражать желудок.

Сырой лук в меню защищает от развития и других видов онкологии, говорят врачи. Кроме того, укрепляется сердечно-сосудистая система, сосуды очищаются от холестериновых бляшек.

Медики отмечают, что лук богат эфирными маслами и фитонцидами, которые уничтожают вирусы, грибки и бактерии, укрепляют защитные силы организма. А это значит, что ОРВИ и грипп любителям лука не грозят. Добавление лука в рацион положительно сказывается на работе ЖКТ, вещества, содержащиеся в овоще, способствуют скорейшему выводу из организма шлаков и токсинов.

Лук также содержит антиоксиданты, благодаря этому происходит замедление процессов старения, активизируется метаболизм, уходит лишний вес.

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